Lo Celso-Napoli: affare possibile in estate

La sessione di mercato invernale è alle porte e il Napoli pensa ai prossimi colpi da mettere a segno. Non si prevedono grandi stravolgimenti ma non è da escludere che il presidente De Laurentiis possa rivedere qualcosa per rinforzare la rosa a disposizione di mister Mazzarri.

Qualche entrata è prevista soprattutto durante la sessione di mercato estiva quando il Napoli dovrà valutare l’acquisto di un centrocampista che possa sostituire al meglio Anguissa.

Nel mirino degli azzurri è entrato Giovani Lo Celso che al Tottenham non è riuscito a trovare la propria dimensione. Il club inglese, infatti, sembra averlo già messo sul mercato con una richiesta di circa 15 milioni di euro.

Il centrocampista argentino classe 1996 è tenuto d’occhio da diversi club in Europa tra cui il Barcellona. Secondo quanto riportato dal portale 90min, gli spagnoli potrebbero tentare di portarlo a casa con la formula del prestito.

Il Napoli comunque resta in pista e potrebbe rivelarsi la destinazione prescelta dal calciatore. Ne ha parlato l’esperto di mercato Antonello Gallo con un post sui propri canali social: “Fra Barcellona e Tottenham, Giovani Lo Celso potrebbe giungere in prestito a Napoli, a quanto si dice in giro. Secondo qualcuno (straniero), il calciatore ha dato assenso preciso in merito nel caso positivo“.