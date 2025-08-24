Lo davano per finito, Conte se lo gode e applaude: col Sassuolo ha confermato la sua professionalità

Arrivato a Napoli quasi in silenzio, dopo essere stato messo ai margini dalla Roma, ha trovato nuova vita grazie alla fiducia di Luciano Spalletti, che lo ha voluto rimettere in forma e rilanciare. Così Juan Jesus ha saputo reinventarsi, passo dopo passo, senza clamori, ma con la forza del lavoro quotidiano e con la voglia di dimostrare di avere ancora molto da dare.

Il difensore brasiliano ha mostrato determinazione, coraggio e spirito di sacrificio, caratteristiche che lo hanno reso non solo un elemento affidabile in campo, ma anche un punto di riferimento nello spogliatoio. I compagni lo apprezzano per il suo carattere allegro e per la capacità di fare gruppo, qualità che ne hanno rafforzato la centralità anche fuori dal rettangolo verde.

Con l’arrivo di Antonio Conte, Juan Jesus ha ricevuto nuovi stimoli: pungolato dall’allenatore, ha saputo rispondere con prestazioni convincenti. Anche contro l’assenza di Buongiorno e nonostante l’acquisto da oltre 30 milioni di Beukema, è stato lui a scendere in campo, ripetendo quanto fatto già nella passata stagione quando aveva sostituito con personalità l’ex granata.

La sua prova è stata sottolineata dallo stesso Conte in conferenza stampa. Considerato da molti un giocatore finito, Juan Jesus ha invece dimostrato ancora una volta di avere la grinta e la professionalità di sempre.