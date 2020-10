Lo Monaco (consigliere FIGC): “Juve-Napoli sarà rinviata”. Avvocato Grassani: “Legge dello Stato superiore a quella sportiva”

Juventus-Napoli nel caos, la partita in programma stasera all’Allianz Stadium di Torino non si giocherà a causa della mancata presenza della squadra azzurra, bloccata dall’ASL e dalla Regione dopo la scoperta di 3 positivi tra giocatori e staff. La partita non è stata ufficialmente rinviata e la Juve tramite comunicato ufficiale ha dichiarato che scenderà regolarmente in campo. In caso di 3-0 a tavolino i partenopei sono pronti alla battaglia legale.

Sulla questione si è espresso l’avvocato Grassani, intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

“C’è stato un lungo carteggio, ci sono più comunicazioni di Asl e Regione Campania in una stessa direzione, ovvero quella di impedire ai giocatori in contatto stretto con i positivi di abbandonare i propri domicili, e c’è il divieto di uscire dai confini italiani per i nazionali. Questi documenti tagliano il rapporto tra ordinamento sportivo e norme dello Stato. In tempo reale abbiamo informato Giudice sportivo di A, Lega, Figc e Juventus che la squadra non poteva partire per Torino, a meno che si volessero commettere reati penalmente rilevanti giocando la partita. Abbiamo allegato tutta la corrispondenza con la Asl e la Regione: il calcio può aspettare. La legge dello Stato è superiore a quella sportiva”.

Negli ultimi minuti ha parlato anche Pietro Lo Monaco, consigliere federale, intervenuto a Radio Kiss Kiss:

“Juventus-Napoli sarà rinviata. Si va verso questa strada: la circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il provvedimento dell’Asl è legittimo, la norma è chiara”.