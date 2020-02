Lo scoop di Ciro Venerato: “A marzo Zielinski rinnova con la clausola di rescissione”

Una brutta e una bella notizia per il Napoli, che deve leccarsi le ferite dopo la sconfitta contro il Lecce per 3 a 2. Non stiamo parlando di risultati sportivi ma di mercato. Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 sui rinnovi contrattuali di Piotr Zielisnki e Arkadiusz Milik, i due polacchi del Napoli.

Per l’ex Udinese, l’accordo sembrerebbe vicino e a marzo dovrebbe firmare con una clausola rescissoria superiore agli 80 milioni di euro che, di fatto, lo blinderebbe al Napoli. L’ingaggio sarebbe di 3 milioni per una durata di 5 anni, più eventuali bonus. Per l’attaccante, invece, le cose non stanno messe proprio benissimo.

C’è, infatti, sempre l’annoso problema legato ai diritti di immagine e al fatto che non si è riuscito a trovare un accordo sull’ingaggio. Inoltre, ha aggiunto Venerato, non deve trarre in inganno l’acquisto di Petagna poiché l’attaccante promesso sposo al Napoli sostituirà Llorente e non l’ex Ajax.