Lo sfogo di Ludovica Valli: “Ci sono dei giorni che ho la pressione così bassa che non riesco a fare niente”

Ludovica Valli, influencer e ex tronista di Uomini e Donne, sta affrontando un inconveniente durante la sua gravidanza: la pressione bassa. Con già due figli, Otto e Anastasia, frutto dell’amore con Gianmaria Di Gregorio, Ludovica è in attesa del terzo bambino.

Notoriamente vicina ai suoi follower, che considera come una seconda famiglia, Ludovica ha condiviso nelle sue ultime Instagram stories il suo disagio, spiegando di essere afflitta da una pressione così bassa da renderle difficile svolgere qualsiasi attività.

Le parole di Ludovica Valli

Nelle sue Instagram stories ha scritto: “Stamattina presto post doccia (l’ho fatta di nuovo sperando di riuscire a riprendermi) ho messo a nanna Ottino e sono ancora qui nel letto con con lui. Ci sono dei giorni che ho la pressione così bassa che non riesco a fare niente. Non riesco a stare alzata e nelle gravidanze precedenti non è mai successo. Per me è una sensazione bruttissima. Pensavo che arrivata al quarto o quinto mese andasse meglio e invece no”.

“Ci sono dei giorni che mi sveglio con tanta energia altri come oggi che davvero non riesco a reggermi in piedi – ha concluso Ludovica Valli -. Io non mi sopporto quando sono in questo stato. Mi sento inutile e mi dispiaccio per questa cosa. Non è sempre così ma quando ho questi giorni per me è davvero bruttissimo”.

L’amore con Gianmaria

Ludovica e Gianmaria sono legati da un forte legame nato nel 2019, un amore che ha profondamente cambiato la vita dell’influencer, conosciuta grazie alla sua partecipazione in programmi televisivi come Uomini e Donne e Temptation Island. La coppia ha già due figli, Anastasia nata nel 2021 e Otto arrivato nel 2023, e ora si prepara ad accogliere il terzo membro della famiglia.