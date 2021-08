Lo straordinario mondo di Zoey: dopo la cancellazione è in arrivo un film

Lo straordinario mondo di Zoey si concluderà con un film.

I fan della serie di NBC, della quale era stata annunciata la cancellazione, potranno quindi avere una degna conclusione dello show.

Infatti, dopo solo due stagioni, NBC aveva cancellato la serie. Inizialmente vi erano state delle speranze su un possibile interesse della piattaforma Peacock nel produrre una terza stagione. Questa possibilità però alla fine non è stata esplorata. Tuttavia, al momento un nuovo canale/piattaforma streaming sta per firmare un contratto per produrre un film di due ore per concludere le storie dei protagonisti di Lo straordinario mondo di Zoey . Inoltre, non è da escludersi che, se il film si dovesse rivelare un successo, non vi possa essere una terza stagione.

Cosa sappiamo sulla piattaforma che potrebbe salvare Lo straordinario mondo di Zoey:

Roku, una piattaforma streaming, intende salvare la serie. La piattaforma rilascerà il film tratto dalla serie esclusivamente su The Roku Channel all’interno della programmazione natalizia. Al momento, secondo TVLine, Roku sta negoziando con il cast sul contratto.

La cancellazione dello show aveva lasciato amareggiata l’attrice protagonista, Jane Levy, che aveva dichiarato che fosse il tipo di serie di cui il pubblico avesse bisogno in questo momento, come si può leggere qui.

Il cast principale era composto, oltra che dalla Levy, da Skylar Astin, Alex Newell, John Clarence Stewart, Peter Gallagher, Mary Steenburgen e Lauren Graham.