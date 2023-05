Lo United fa sul serio per Kim

Nella giornata di oggi il Napoli ha subito la sua quarta sconfitta in campionato. I partenopei sono caduti a Monza con la squadra rivelazione dell’anno. La dirigenza azzurra però guarda avanti e pensa già a come assemblare al meglio la rosa per il prossimo anno. Non sarà facile difendere lo scudetto vinto quest’anno e per questo il mercato deve essere fatto il maniera perfetto.

Uno dei dubbi maggiori per la formazione allenata di mister Luciano Spalletti riguarda la permanenza del difensore Kim Min-Jae. Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria che sta facendo gola a diversi top club europei. Il coreano ha giocato una grande stagione quest’anno, ha dimostrato di essere un vero e proprio muro ed ha attirato un pò le attenzioni di tutti.

Ecco cosa scrive l’edizione odierna di Repubblica in merito alla situazione del coreano: “Il Manchester United è pronto infatti a pagare la clausola rescissoria da 60 milioni inserita nel contratto (valida dal 1 al 15 Agosto) per strappare il giocatore asiatico a De Laurentiis. Il Napoli ha provato a convincere Kim Min-Jae a eliminare la clausola dal suo contratto, ma finora senza alcun successo.

Avanza dunque il sospetto che il difensore abbia già voglia di lanciarsi in un’altra avventura, tentato anche dall’offerta di un ingaggio superiore ai 6 milioni netti a stagione. Il club azzurro per cautelarsi sta nel frattempo sondando l’Atalanta per il promettente jolly Giorgio Scalvini, 19 anni, in grado di destreggiarsi in tutti i ruoli del reparto arretrato.”

Quindi l’idea di lasciar partire Kim quest’anno sembra essere già concreta. Lo United fa sul serio e il coreano potrebbe lanciarsi in una nuova avventura. Al suo posto potrebbe arrivare il talento italiano Giorgio Scalvini che in questa stagione sta dimostrando, a dispetto della sua giovane età, di poter fare la differenza nel reparto difensivo. La squadra bergamasca per il difensore chiede una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.