Lo United può tornare su Rabiot a gennaio

Adrien Rabiot potrebbe avere un ritorno di fiamma con il Manchester United nella prossima sessione invernale di calciomercato

La trattativa si è arenata quest’estate, ma il calciatore continua a stuzzicare l’interesse del Manchester United. I red devils cercano qualcuno con le caratteristiche di Adrien Rabiot e non è detto che a gennaio non possano tornare su di lui.

La trattativa in estate si è bloccata per via delle esigenze fin troppo alte della madre agente di Rabiot, con una richiesta di stipendio che superava i 10 milioni di euro annui più un premio alla firma. Ora il calciatore sembra possa andare in scadenza di contratto con la Juventus, che a fronte di una buona offerta potrebbe cederlo già da gennaio.

La trattativa

Il Manchester United potrebbe sfruttare l’occasione per pagare poco e prendere il calciatore già da gennaio, con la Juventus che sembrerebbe essere propensa alla cessione già nel mercato invernale. La possibilità che Rabiot saluti già da subito c’è, specialmente perché potrebbe tornare indietro Arthur.

A quel punto la Juventus dovrebbe far spazio tra i propri centrocampisti, con entrambi i giocatori che non sembrano essere nei piani futuri della società. A gennaio potrebbe esserci un ritorno di fiamma della Juventus per Milinkovic-Savic, con l’addio di Rabiot che consentirebbe di far spazio a bilancio per l’arrivo del serbo. La trattativa per il momento è quasi impossibile per il mercato invernale, ma attenzione perché i bianconeri potrebbero stupirci. Intanto il serbo continua a lavorare con la Lazio per il rinnovo di contratto e la possibilità di clausola rescissoria bassa sembra intrigare la Juventus.