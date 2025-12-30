martedì, Dicembre 30, 2025
"Lo voglio a tutti i costi", il colpo che ha spiazzato tutti

Giuseppe Federici
stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

Aurelio De Laurentiis ha premuto, a quanto pare, più di tutti per avere un giocatore attualmente nella rosa del Napoli e che ha lasciato tutti di stucco per come è arrivato il suo acquisto. Il giocatore in questione è Kevin De Bruyne, un veterano che non ci si aspettava di vedere a Napoli, specialmente per via dell’età

De Bruyne un acquisto inaspettato

Che il talento del belga sia cristallino è ben riconosciuto, ma che Aurelio De Laurentiis potesse spingere per averlo a Napoli è stato più che inaspettato. Il patron partenopeo, infatti, è da anni che spinge per ringiovanire la rosa partenopea e l’acquisto di Kevin De Bruyne è tutto meno che un andare verso quella direzione.

Eppure, a quanto pare, l’acquisto dell’ex calciatore del Manchester City è stato voluto fortemente da Aurelio De Laurentiis, che ha spinto con Giovanni Manna affinché si trovasse subito un accordo con il centrocampista. Un acquisto voluto così tanto da avere anche il benestare di Antonio Conte, che ha subito dato il suo consenso all’arrivo del belga.

I dubbi e la sorpresa

I dubbi, come è giusto che sia, erano di natura anagrafica. Nonostante l’età, però, Aurelio De Laurentiis ha voluto subito il calciatore belga. Un acquisto, però, che in questo momento non sta pagando come avrebbero voluto. Il centrocampista era partito a bomba in campionato, ma si è fermato improvvisamente per un grave infortunio che lo terrà fuori almeno fino a febbraio/marzo. Ci si chiede, dunque, se questo acquisto possa esser stato quello giusto per i partenopei.

