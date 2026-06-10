Lo voleva il Napoli ma la Roma ora è in pole: Gasp lo vuole a ogni costo!

La Roma sta iniziando a muoversi con decisione sul mercato per preparare la prossima stagione in cui tornerà a disputare anche la Champions League dopo sette anni di assenza. Tra i profili finiti nel mirino del club giallorosso c’è quello di Kerim Alajbegovic, giovane ala bosniaca che nelle ultime settimane è stata accostata anche al Napoli. Il giocatore, cresciuto calcisticamente nel vivaio del Salisburgo, è considerato uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama europeo.

Secondo le indiscrezioni di mercato riportate da Gianluca Di Marzio, Gasperini avrebbe dato il proprio gradimento all’operazione, spingendo la dirigenza romanista ad accelerare i contatti per cercare di portare il talento bosniaco nella Capitale. La Roma vede in Alajbegovic un prospetto di grande qualità, capace di inserirsi in un progetto tecnico fondato sulla crescita dei giovani e su un calcio offensivo e intenso.

La stagione disputata dal classe emergente ha attirato l’attenzione di diversi club europei. Oltre alle prestazioni positive offerte con il proprio club, il giocatore ha brillato anche con la Bosnia, mettendo in mostra velocità, tecnica e personalità, purtroppo, ai danni dell’Italia che è uscita sconfitta dal Playoff del Mondiale grazie anche alla buona prestazione di Alajbegovic.

Sulla situazione resta vigile anche il Sunderland, interessato al calciatore su indicazione di Florent Ghisolfi, ex dirigente della Roma oggi vicino al club inglese. La concorrenza, dunque, non manca e potrebbe rendere più complicata la trattativa per i giallorossi. Il Napoli resta a osservare per cercare di capire i passi da muovere: la vicenda allenatore, di certo non aiuta la situazione: finché Massimiliano Allegri non risolverà il proprio contratto con il Milan, non sarà possibile ufficializzarlo come successore di Antonio Conte al Maradona.

In questa trattativa un dettaglio potrebbe fare la differenza nella corsa ad Alajbegovic: il desiderio del giocatore di lavorare con Gasperini. Il tecnico piemontese viene infatti considerato ideale per valorizzare giovani talenti, un aspetto che potrebbe spingere il bosniaco a scegliere la Roma.