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Lobotka ancora incerto della sua permanenza: ecco da cosa dipende

Walter Molino
Di Walter Molino
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Il futuro di Stanislav Lobotka al Napoli resta incerto, ma il club azzurro ha già fissato paletti molto chiari. Il centrocampista slovacco è protetto da una clausola rescissoria di 25 milioni di euro, valida però esclusivamente per i club esteri. Una scelta ben ponderata che mira a evitare rinforzi diretti per le rivali italiane.

In particolare, il Napoli vuole tutelarsi da possibili inserimenti della Juventus, oggi guidata da Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la società partenopea non è disposta né a trattare al ribasso né a soddisfare eventuali richieste del giocatore in caso di offerta proveniente dai bianconeri.

La linea della dirigenza è dunque rigida: nessuna apertura verso club italiani, anche considerando che il contratto del giocatore si avvicina alla scadenza. A partire da giugno, infatti, mancheranno solo dodici mesi alla fine dell’accordo attuale, fattore che potrebbe incidere sulle dinamiche di mercato. Strategia che ricorda la clausola anti-Italia che era stata imposta per la cessione di Osimhen al Galatasaray.

Esiste però una clausola che potrebbe cambiare lo scenario. Il contratto di Lobotka prevede infatti un’opzione di rinnovo automatico per un’ulteriore stagione, legata al raggiungimento di un determinato numero di presenze nella prossima annata.

Se il centrocampista dovesse giocare almeno metà delle partite stagionali, il suo legame con il Napoli si estenderebbe, portando la scadenza a due anni di distanza. Questo rende l’estate decisiva: tra rinnovo, permanenza o possibile cessione, il futuro di Lobotka è ancora tutto da scrivere.

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Walter Molino
Walter Molino
Laureato in Mediazione Linguistica e Culturale (Spagnolo, Portoghese e Catalano) all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", appassionato di calcio e basket.
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