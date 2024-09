Lobotka e Anguissa restano a Napoli: la svolta firmata Conte

Durante l’estate, Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa sembravano destinati a lasciare il Napoli, con il desiderio di affrontare nuove sfide lontano dalla città partenopea.

Tuttavia, è stato Antonio Conte a intervenire e a convincere i due centrocampisti a rimanere. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea come l’allenatore abbia esercitato un ruolo determinante nel trattenere entrambi i giocatori.

Cambio di rotta

Nonostante Lobotka abbia mantenuto un buon livello di gioco, anche se distante dai picchi del suo miglior periodo, Anguissa sembrava aver smarrito quella grinta che lo caratterizzava, insieme alle sue giocate eleganti e incisive. La sua voglia di cambiare aria non era casuale, così come quella di Lobotka: uno era attratto dalle sirene dell’Arabia Saudita, l’altro sognava di approdare al Barcellona.

Ma con l’arrivo di Conte, il vento è cambiato: l’allenatore ha fermamente dichiarato che nessuno dei due sarebbe partito. Oggi, Lobotka e Anguissa sono tornati al centro dell’attenzione, grazie a prestazioni di alto livello che ricordano quelle del periodo dello scudetto.

In particolare, il loro contributo è stato decisivo nella recente serie di tre vittorie consecutive in campionato, un traguardo che mancava da oltre un anno e mezzo. Con la sfida contro la Juventus alle porte, Conte continua a considerare Lobotka e Anguissa pedine fondamentali per il suo progetto e non ha mai aperto alla possibilità di una loro cessione.