Lobotka: il Napoli pensa al rinnovo ma in Europa lo vogliono

Nelle ultime ore, al centro delle strategie degli azzurri, c’è proprio il rinnovo di Stanislav Lobotka, il regista che sta facendo molto bene nel suo ruolo tanto da attirare l’attenzione di top club europei su di lui.

Il ds Giuntoli, intanto, è al lavoro per il rinnovo del contratto in modo da blindarlo in azzurro. Sembra che le parti siano vicine all’accordo e la firma potrebbe esserci nei prossimi giorni. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Napoli avrebbe offerto un rinnovo per i prossimi 4/5 anni a 2,5 milioni di euro più bonus.

Intanto, però, dall’Europa arrivano voci dell’interesse di Chelsea e Liverpool su di lui. I red Devils, infatti, dopo aver sfilato agli azzurri Jorginho nel 2018 ora stanno puntando Lobotka per il proprio centrocampo.

Il presidente De Laurentiis, comunque, non sembra intenzionato alla vendita così come l’allenatore Luciano Spalletti che stravede per il centrocampista ed ha recentemente dichiarato: “Lobotka oggi sembrava Iniesta, ha fatto una partita eccezionale. Lui porta la squadra ad avere la possibilità di andare ad attaccare negli spazi”.