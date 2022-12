Lobotka, il Real Madrid si fa avanti

Dalla Spagna sono sicuri, il Real Madrid sarebbe intenzionato a riportare nella penisola iberica Stanislav Lobotka del Napoli

Con i campionati fermi a causa del mondiale è inevitabile: si parla di calciomercato. Oltre alla manifestazione per nazionali è il mercato invernale a fare da padrone, con varie squadre coinvolte già in alcune trattive.

Il Napoli è tra le squadre che potrebbe finire per essere tra le più attive, pur non snaturando la propria rosa. I partenopei sembrano intenzionati a fare qualche cessione, con anche qualche pezzo da 90 che però sembra entrato nel mirino dei grandi grandi squadre europee.

Il Real Madrid ci prova

Secondo quanto riportato da Fichajes.com, il Real Madrid sarebbe piombato su Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco ha già giocato in Spagna, con la maglia del Celta Vigo. I partenopei sembrano non essere intenzionati alla cessione, ma nel caso in cui arrivi in estate un’offerta congrua potrebbero anche valutare.

Anche De Matteis, ex team manager del Napoli, ha parlato del centrocampista. Ecco cosa ha detto: “Oggi Lobotka è tra i più forti in Europa e, non a caso, ci sono molte sirene di mercato per lui. Ho parlato con Lobo, era molto contento della pausa perché può recuperare un po’. Non farà nessuna vacanza, starà insieme alla famiglia. È entusiasta di questo Napoli e di come sta giocando”. Il calciatore attualmente non sembra possa muoversi, ma mai dire mai. Nel caso in cui il Real Madrid dovesse piazzare un’offerta importante potrebbe succedere di tutto, perfino un addio prematuro del giocatore.