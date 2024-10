“Lobotka? Ma chi c…o hai preso?”, Adl era perplesso

Stanislav Lobotka è ormai un perno importante del Napoli di Antonio Conte e in generale per gli azzurri. Aurelio De Laurentiis, però, non sembrava volerlo

Uno dei primi motivi che hanno portato alla rottura tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli ai tempi del Napoli è stata la guida in ottica calciomercato. Infatti, l’ex dirigente partenopeo pagò circa 20 milioni di euro per Stanislav Lobotka dal Celta Vigo, quando ancora doveva dimostrare tutto.

Adesso è uno dei perni inamovibili dello scacchiere azzurro, ma prima Aurelio De Laurentiis sembrava non gradire questo acquisto tanto che sotto Gattuso il giocatore non performò bene. Come confermato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, però, la situazione sembrava abbastanza rovente: “Un motivo di attrito tra De Laurentiis e Giuntoli fu l’acquisto di Lobotka. De Laurentiis si arrabbiò dicendo ‘Ma chi mi hai portato?, chi c…o mi hai preso?’, ma aveva ragione Giuntoli, è un giocatore enorme”.

Barcellona su Lobotka?

Stanislav Lobotka è emerso come figura chiave del centrocampo del Napoli, attirando gli elogi di compagni e avversari per la sua eccezionale capacità di controllare il ritmo del gioco e creare occasioni. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto che il Barcellona ha mostrato un forte interesse per lo slovacco.

Calciomercato.com riporta come sotto la gestione di Antonio Conte, Lobotka abbia ritrovato la forma che lo ha reso fondamentale nella campagna scudetto del Napoli. Conte ha chiarito che Lobotka è indispensabile per il suo assetto tattico e lo ha schierato come capitano anche nella partita di Coppa Italia contro il Palermo, nonostante la rotazione per il turnover.