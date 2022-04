Lobotka, problema alla coscia destra

Praticamente scontata l’assenza di Lobotka contro l’Empoli. Lo slovacco è uscito a causa di un infortunio durante la partita con la Roma

Terzo stop stagionale per Stanislav Lobotka. Il calciatore slovacco si è fermato per infortunio nella partita di ieri sera contro la Roma, con quello che sembra più grave del previsto.

Si tratterebbe di un problema alla coscia destra, ma il giocatore sarà valutato attentamente nella giornata di domani. L’ex Celta Vigo lascia dunque apprensione, con perfino la preoccupazione di Spalletti.

“Non dovrebbe essere una lesione”

Così Spalletti parla dell’infortunio al numero 68, che nonostante tutto dovrebbe fermarsi e non giocare contro l’Empoli. Lo slovacco e monitorato costantemente dai partenopei, che continuano a sperare in nulla di grave.

Il giocatore continua ad essere un tassello imprescindibile dello scacchiere del Napoli, ma si varano già i sostituti in campo. Per affiancare chi giocherà in mediana si parla di uno tra Anguissa e Demme, con il primo come favorito.

Intanto la partita con l’Empoli si prospetta all’insegna del ritorno in campo di Di Lorenzo. Il giocatore sembra ripreso dall’infortunio e potrebbe essere della partita. Mancherà Koulibaly per squalifica, ma Spalletti sembra avere le idee chiare su chi giocherà.

Uno tra Zielinski e Fabian Ruiz potrebbe accomodarsi in panchina, visto anche il pessimo periodo di forma di entrambi. Tutto ciò potrebbe rendere possibile l’utilizzo sia di Anguissa che di Demme, che potrebbero prendere il posto dei propri compagni di squadra. Intanto per Lobotka si dovrà attendere, ma la paura è tanta in casa Napoli.