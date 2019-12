Lobotka scala posizioni nelle preferenze azzurre: la sua clausola da 50 milioni si può abbassare

Con l’avvento di mister Gattuso e l’addio di Ancelotti è sotto gli occhi di tutti la necessità del Napoli di rinforzare il reparto nevralgico della propria squadra. I giocatori attualmente in rosa non sono adatti per gli schemi di Gattuso, che, al 4-4-2 usato in precedenza da Ancelotti, predilige un 4-3-3.

Quello che manca è qualcuno che dia ritmo e tempi di gioco alla squadra. Diversi sondaggi e diversi nomi sono già usciti fuori, da Torreira dell’Arsenal, ex Sampdoria, a Berge del Genk, passando per lo slovacco del Celta Vigo Stanislav Lobotka.

Ed è proprio quest’ultimo che nelle ultime ore pare stia scalando posizioni nelle preferenze della dirigenza azzurra. Torreira, infatti, è ora più difficile. Arteta, nuovo allenatore dell’Arsenal, lo reputa uomo importante per il suo centrocampo e non lo lascerà partire facilmente. Berge, invece, ha anche lui un costo elevato e c’è comunque una concorrenza agguerrita da battere.

Lobotka è un vecchio obiettivo della dirigenza partenopea ed ha una clausola di 50 milioni di euro, per la quale però ci sono margini per farla calare anche sotto i 25 milioni. Prima di procedere comunque è necessario liberare un posto in lista Uefa, il principale indiziato è il tedesco Amin Younes, che continua a trovare pochissimo spazio nell’11 del Napoli.