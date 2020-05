Lobotka sui social: “Nel Napoli mi hanno impressionato 4 calciatori”

Arrivato a Napoli durante il mercato di gennaio, Stanislav Lobotka non è ancora riuscito a mostrare tutto il suo potenziale. Qualche settimana dopo il suo arrivo, infatti, il campionato di calcio italiano è stato sospeso causa emergenza Covid-19.

Il giocatore ha risposto ad alcune domande tramite social. Ecco i principali aspetti evidenziati: Chi ti ha più impressionato? “Difficile da dire perchè sono tutti ottimi giocatori, ma se devo fare qualche nome forse dico Mertens, Insigne, Zielinski e Fabian Ruiz”.

Il nuovo acquisto, quindi, è stato impressionato da diversi calciatori azzurri. Tra questi anche Dries Mertens, il quale ha deciso di legarsi ancora alla società azzurra per altri due anni nonostante le tante offerte, anche migliori, rispetto a quella di Aurelio De Laurentiis.

Mi parli di Marek Hamsik e di come vive a Napoli? “Ci intendiamo bene sia in campo che fuori, siamo buoni amici ma bisogna chiedere a lui se è davvero così. Amo Napoli, in particolare il centro storico, che profumo di cibo! E’ fantastico e credo che tutta la mia famiglia ama stare qui”.

Idolo e differenze col campionato della Liga? “Quando ero piccolo il mio idolo era Ronaldinho. In Italia le squadre sono piu difensive, si coprono per poi sfruttare le ripartenze. In Spagna c’è più libertà”.