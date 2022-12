Lobotka, tutto fatto per il rinnovo con il Napoli

Stanislav Lobotka è pronto a rinnovare il proprio contratto con i partenopei. L’annuncio è atteso entro dieci giorni

Stanislav Lobotka e il Napoli, è sicuro: le due parti continueranno insieme. Il rinnovo di contratto è solo questione di tempo, con l’annuncio che potrebbe arrivare a giorni. Il calciatore avrebbe già un accordo con il club partenopeo, tanto che sembra esserci anche la data dell’annuncio.

Ad annunciarlo anche Valter De Maggio a Kiss Kiss Napoli. Ecco cosa ha detto: “Nei prossimi dieci giorni, da qui al 16 dicembre, forse il 15 o forse il 14, il Napoli annuncerà il prolungamento del contratto di Stanislav Lobotka. Ormai mancano solo le firme”.

Firma vicina

Valter De Maggio poi rincara la dose: “La società partenopea ha trovato un accordo con l’entourage di Stanislav Lobotka, presto arriverà la firma sul contratto ed entro quelle date sarà anche ufficializzato il prolungamento del giocatore slovacco. Mancano pochi giorni”.

Poi ha parlato di Kessie, che negli scorsi giorni è stato dato come nome nuovo in ottica partenopea. Ecco cosa ha detto: “Nelle ultime ore sta girando la voce Kessiè, il giocatore piace al club azzurro, ma i parametri economici dell’operazione non ingolosiscono più di tanto. Questa è la notizia che mi arriva in tal senso“.

Intanto una cosa è sicura: Lobotka continuerà ad essere un calciatore partenopeo. Gli azzurri stanno spingendo per trattenere tutti i pezzi forti della rosa, con l’ossatura della squadra che vuole essere l’attuale almeno per i prossimi anni. Tanta carne al fuoco sotto il Vesuvio, con una squadra pronta a tutto per vincere.