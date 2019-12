Lobotka vicinissimo al Napoli: le cifre dell’accordo

Gattuso potrebbe presto avere il suo regista di centrocampo. Stando infatti a quanto riporta calciomercato.it, il Napoli avrebbe l’accordo con lo slovacco 25enne del Celta Vigo, Stanislav Lobotka, sulla base di un contratto quinquennale da 2 milioni di euro a stagione.

Come già vi avevamo accennato qualche giorno fa, il Celta, dal canto suo, è disposto ad uno sconto consistente sulla clausola da 50 milioni che pende sul giocatore amico dell’ex capitano del Napoli, Marek Hamsik. L’affare potrebbe addirittura scendere sotto i 20 milioni di euro. Per età e costo, e ci mettiamo anche la voglia di venire a Napoli perché non ha temporeggiato neanche un po’ dicendo subito sì, Lobotka è perfetto per il Napoli.

Gli altri obiettivi sono ormai irraggiungibili per vari motivi. Paredes si muove da Parigi solo per una big, Juventus e Real Madrid. Il belga Berge era un ottimo prospetto ma ancora molto giovane, e Gattuso ha bisogno di gente più pronta.

Torreira e Xhaka, entrambi di proprietà dell’Arsenal, non dovrebbero muoversi da Londra. Il nuovo allenatore, Arteta, sembra infatti voler puntare su di loro come coppia titolare del suo centrocampo.