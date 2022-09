Locatelli, possibile addio?

Le ultime dichiarazioni di Massimiliano Allegri in un’intervista a Sconcerti aprono all’addio di Manuel Locatelli. Su di lui potrebbe tornare l’Arsenal

Dichiarazioni pesanti quelle di Massimiliano Allegri su Manuel Locatelli. Il centrocampista sarebbe considerato una riserva da parte del tecnico bianconero, che nell’ultima intervista rilasciata a Sconcerti scuote il popolo bianconero.

Il calciatore ora potrebbe finire per essere ceduto, perché a questo punto sembra evidente: o fuori Allegri o fuori lui. Non è detto anche che il trasferimento possa avvenire sul serio, ma allo stato attuale delle cose sembra esserci un profondo malcontento dalla parti di Torino. Il calciatore italiano potrebbe finire per entrare nuovamente nel mirino dell’Arsenal.

Ecco cosa ha detto Allegri

Qui di seguito ecco le dichiarazioni dell’allenatore livornese: «La Juve era stata pensata in un altro modo. Con Rabiot-Paredes-Pogba a centrocampo più Locatelli a fare il primo che subentra. Di Maria e Chiesa sulle fasce, Vlahovic nel mezzo. La Juve di adesso è virtuale. Lo so che manca chi sappia inventare negli ultimi trenta metri, ma avevamo preso Pogba e Di Maria per questo. Miretti è il più adatto in quel ruolo tra quelli che ci sono. Ma non è Pogba. È un 2003. Abbiamo problemi di spinta sulle fasce laterali. Non posso più chiedere a giocatori che hanno corso per tutta la vita di continuare a fare l’intera fascia. Se a Cuadrado chiedo di fare l’ala, sa farla ancora benissimo. Ma non posso più chiedergli di fare sempre due ruoli». Parole di certo che non faranno felici i tifosi.