Locatelli, sondaggio dell’Arsenal

I gunners avrebbero effettuato qualche sondaggio con la Juventus per capire la fattibilità dell’affare Locatelli già da gennaio

Manuel Locatelli continua ad essere obiettivo di mercato dell’Arsenal. I londinesi avrebbero effettuato nelle scorse settimane un sondaggio con i bianconeri, che per ora non sembrano comunque intenzionati a cedere.

Le voci di mercato per il giocatore sono iniziate con le parole di Allegri nei suoi confronti, con l’allenatore livornese che non vedrebbe l’ex Sassuolo come un titolare. Infatti, nei piani dell’allenatore della Juventus ci sarebbe Pogba in quel ruolo con Paredes e McKennie o Rabiot vicini.

Parole di stima da Allegri

Nonostante le dichiarazioni passate, in un’ultima intervista il tecnico livornese ha comunque elogiato Locatelli. L’allenatore bianconero ha detto: Locatelli? L’anno scorso ha fatto un campionato straordinario, quest’anno non ha iniziato nel modo migliore e lui lo sa. Questa sosta lo ha rivitalizzato dal punto di vista fisico e mentale in futuro sarà uno dei pilastri della Juventus. Per qualità morali e tecniche”.

Parole dunque di stima, che potrebbero allontanare eventualmente le voci di mercato. L’Arsenal intanto continua ad osservare la situazione, sperando che il calciatore possa spingere per un’eventuale cessione. Intanto non sembra ci sia possibilità, specialmente per il tifo sfegatato che il calciatore prova nei confronti dei bianconeri. Infatti, è tifoso juventino sin da piccolo e la sua voglia di restare a Torino sarebbe forte. In futuro chissà, ma per ora sembra esserci soltanto bianconero per lui. Da tenere d’occhio la pista, con i gunners che difficilmente si fermeranno ad un primo no.