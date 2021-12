Locazione operativa beni strumentali: cos’è, come funziona e perché conviene

In un mercato in continua evoluzione, la locazione operativa sembra essere la nuova tendenza. Sì, insomma perchè acquistare dei beni strumentali e pagarli subito in contante se si possono noleggiare e non dover neanche pensare alla manutenzione?

Mica male vero? Beh se ancora non conoscevi questa nuova possibilità, sei nel posto giusto. Se invece sei alla ricerca di esperti che offrono il servizio allora dovresti dare un’occhiata al sito www.hscsystem.it.

Locazione operativa: cos’è

Conosciamo allora questa nuova opportunità che le aziende piccole o grandi hanno. Quando l’imprenditore decide di richiedere il noleggio di beni strumentali utili per lo svolgimento del suo lavoro, ha come maggiore preoccupazione di pagare solo il valore che si può ritenere collegato all’utilizzo del bene.

In questo sembra che la locazione operativa è la soluzione migliore. Un contratto che offre il possesso di un bene indispensabile per lo svolgimento della propria attività, sotto pagamento di un canone all’interno del quale sono comprese le spese di manutenzione.

I contratti durano dai 18 ai 60 mesi e al termine di essi il bene va restituito.

Come si concretizza

Quindi sembra proprio che quello di locazione operativa beni strumentali sia un contratto molto semplice, anche se deve seguire dei passaggi obbligati. Innanzitutto la società che fornisce l’attrezzatura e quella acquirente devono siglare un accordo che vigili sulle modalità con cui la locazione operativa viene condotta.

La società finanziatrice entra in gioco e acquista dal fornitore in base agli accordi presi con l’utilizzatore. Il cliente può utilizzare il bene pagando un canone fisso in cui sono compresi non solo i costi di manutenzione, ma anche un’assicurazione in caso di danno.

Quando il contratto volge al termine la società finanziatrice fattura per un importo prestabilito in bene al fornitore o al cliente se vi è stata una proroga del concordato o dei nuovi accordi.

Le caratteristiche

Possiamo dunque in buona sostanza affermare che con un contratto di locazione operativa beni strumentali si evita di anticipare del denaro, nella fornitura è compresa anche l’assistenza fino a fine noleggio.

Inoltre nel caso in cui il noleggio operativo venga stipulato su beni per il cui utilizzo sono previsti consumabili, come le stampanti con i toner, compresi nel contratto ci sono anche le forniture calcolate in media in base al lavoro effettivo dell’azienda.

I vantaggi

Perchè la locazione operativa di beni strumentali è così apprezzata tra i professionisti? Perchè essa concede una serie di vantaggi non indifferenti:

il canone corrisposto può essere detratto per intero;

l’impegno economico e finanziario richiesto è veramente minimo e si limita alle necessità di utilizzo;

Il prodotto è molto flessibile;

semplice amministrare questa tipologia di contratto;

possibilità di sfruttare la tecnologia più avanzata.

Se questi sono i vantaggi per chi acquista il bene con tale formula, ovvio che ci sono dei vantaggi anche per chi vende. In particolare il fornitore del bene potrò vendere in maniera diretta alla società finanziatrice macchinari di importi a partire da 10.000 euro e inserire nel contratto tutta la manutenzione necessaria.

Inoltre con la formula della locazione operativa beni strumentali si darà maggior valore alla manutenzione.

La locazione operativa beni strumentali: vantaggi fiscali

E a livello fiscale? Beh anche a livello fiscale la locazione operativa di beni strumentali permette di ottenere notevoli vantaggi. Non ci sono anticipi di denaro, non ci sono aumenti di capitale che portano al pagamento di Irap e IRAS che espongono a possibili problematiche con gli studi di settore che lo vedono come un leasing finanziario.

Inoltre c’è coinvolgimento di un ente finanziatore e questo vuol dire che seppur minore vi sarà comunque un costo finanziario. In questa maniera si ottiene la completa deducibilità IRAP, non contribuisce alla deducibilità Ires degli interessi passivi.

I canoni che vengono pagati per la locazione operativa beni strumentali vengono dedotti per cassa e non per competenza, questo per riuscire a spalmare canoni di importo differente che altrimenti sarebbero ingiustificabili e da evitare.

Infine i canoni possono essere detratti ai fini Ires senza alcuna limitazione di durata minima, cosa che invece non succede con il leasing finanziario. Insomma la convenienza della locazione operativa beni strumentali non è indifferente, sembra proprio che i punti a favore siano veramente molti.