Lockdown in Campania, rischio zona rossa per Napoli e Caserta o arancione per l’intera regione

Mancano poche ore e poi anche la Campania conoscerà in quale zona sarà inserita da parte del Ministro Speranza. Gli ultimi dati sui nuovi contagi in regione, infatti, hanno fatto allarmare i massimi vertici del governo italiano.

Molte sono le voci che si susseguono in queste ore, con la Campania in bilico tra la zona arancione e la zona rossa.

Tuttavia, visto che la situazione è diversa da provincia a provincia, in Campania potrebbe esservi una decisione a sorpresa, con sole due province classificate come zona rossa e le altre tre che continuerebbero a restare zona gialla o comunque saranno portate ad un livello di criticità arancione.

Se le indiscrezioni fossero confermate, quindi, le province di Napoli e Caserta saranno dichiarate zona rossa, mentre Salerno, Benevento e Avellino zona gialla o arancione.

Non è escluso, però, che l’intera Campania diventi zona rossa. La situazione, infatti, è davvero preoccupante e per questo motivo il Ministro Speranza potrebbe bloccare l’intera regione per 15 giorni. Tuttavia, per evitare un cambiamento repentino da un giorno all’altro e quindi il passaggio dal giallo al rosso, la decisione potrebbe essere la via di mezzo e quindi zona arancione.