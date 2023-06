L’offerta da 10 milioni di euro che potrebbe decidere il futuro di Arek Milik

La Juventus non riscatterà Arkadiusz Milik, ma sembra comunque interessata a prelevarlo dal Marsiglia per meno soldi rispetto al riscatto

Uno dei giocatori che, come sappiamo, ha un futuro incerto nei top club europei è Arek Milik. In prestito alla Juventus dall’Olympique Marsiglia, il 29enne attaccante polacco ha segnato 9 gol in 39 partite per la squadra di Massimiliano Allegri.

L’attaccante è ora al centro delle cronache perché, come riporta La Repubblica, il suo futuro è in Italia, ma in particolare in un’altra squadra di alto livello. In questo caso si tratta della Lazio, che con un’offerta superiore ai 10 milioni di euro, che supera l’opzione di acquisto che aveva la vecchia signora, può prendere il giocatore.

Permanenza in Italia?

Qualche mese fa il suo agente ha parlato della situazione: “Ha sempre voluto andare alla Juve. Quando è finita con il Napoli non ci sono state le condizioni per trovare un accordo tra i due club. Un altro problema del calcio italiano è il troppo astio tra le grandi società: penso a Jorginho che è passato dal Chelsea all’Arsenal. Arek ora spera di restare. La Juve ha altri problemi in questo momento. Ci sono i presupposti, vedremo più avanti”.

Il calciatore, quindi, potrebbe anche rimanere all’interno della nostra Serie A anche se i bianconeri sembrano intenzionati a prelevarlo nonostante la mancata soddisfazione dei requisiti per il rinnovo. Il calciatore polacco piace e non poco alla società, che vorrebbe trattenerlo anche nella prossima stagione. Al suo posto, non dovesse essere preso, potrebbe arrivare Alvaro Morata.