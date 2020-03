L’oggetto misterioso del Napoli 2019/2020 è Hirving Lozano

Uno dei grandi fallimenti del Napoli di quest’anno è, senza poche discussioni, Hirving Lozano. Il messicano, giunto dopo una difficile trattativa con il PSV per la cospicua somma di 42 milioni di euro, ha deluso a più riprese ed è ormai e Gennaro Gattuso non lo considera quasi neanche più tra le riserve.

Dopo l’incipit della stagione in cui l’ex allenatore Carlo Ancelotti constava su di lui o lo impiegava per fare turnover in attacco, le prestazioni del messicano sono state sempre più deficitarie. Pur avendo mostrato buoni colpi, il Chucky è ormai totalmente fuori dai piani del Napoli e non gioca da molto tempo.

L’edizione odierna del quotidiano Il Roma si è espressa in merito a Lozano definendolo uno degli oggetti misteriosi dell’ultimo periodo. Ecco le parole del Roma: “Se avesse percepito anche una sola chance da poter sfruttare in questo periodo, Hirving Lozano l’ha vista sfumare d’improvviso, senza neppure accorgersene. Prima giocava pochissimo, ora ha smesso anche di sperarci dato che il pallone è stato messo da parte e tutti sono rientrati virtualmente negli spogliatoi. Ci resteranno, a casa propria, i calciatori, fino a nuovo ordine”.

Quasi scontato il suo addio a fine stagione, ma Aurelio De Laurentiis dovrà fare tutto il possibile per mettere le pezze a quella che sarà una delle minusvalenze più pesanti della sua gestioni. I 42 milioni di euro investiti la scorsa stagione, rappresentano una cifra improponibile per qualsiasi club. Forse, venderlo a 20 sarebbe già un miracolo.