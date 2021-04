LOL – Chi ride è fuori: Il cachet e il compenso di Fedez e Mara Maionchi

LOL – Chi ride è fuori è lo show di cui tutti parlano. Il nuovo prodotto di Prime Video condotto da Fedez e Mara Maionchi sta riscuotendo un successo incredibile grazie sia alla leggerezza del prodotto che all’ottimo cast di cui ha potuto disporre. Le prime quattro puntate sono state rilasciare il primo aprile, mentre le ultime due sono uscite proprio ieri. Durante l’articolo ci sarà anche uno spoiler sul vincitore, quindi invitiamo chi ancora non l’avesse visto e avesse intenzione di farlo a non continuare a leggere.

Per quei pochi che ancora non sanno di cosa si tratta, è un game show in cui dieci comici sono stati riuniti in una stanza con una sola regola: non ridere. Ogni risata o accenno di risata costa ai partecipanti un’ammonizione proprio come nel calcio. Al secondo giallo, si viene espulsi e quindi eliminati. La durata totale dello show è stata di 6 ore divise in 6 puntate da circa 30 minuti l’una.

I partecipanti sono stati Elio (di Elio e le Storie Tese), Katia Follesa, Gianluca Fru e Ciro Priello (dei The Jackal), Michela Giraud, Caterina Guzzanti, Lillo (di Lillo e Greg), Luca Ravenna, Angelo Pintus e Frank Matano. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Ciro Priello in finale contro Katia Follesa.

Al vincitore sono andati 100mila euro da devolvere in beneficienza. Tale importo è stato infatti devoluto ad Action Aid. Non è tuttavia noto se i partecipanti abbiano partecipato a titolo gratuito visto che si trattava di uno show solidario.

La produzione di Amazon non ha rivelato ufficialmente il cachet pagato a Fedez e a Mara Maionchi. Tuttavia, il compenso medio del rapper italiano nonché marito di Chiara Ferragni per un ospitata in TV secondo quanto riporterebbero alcune fonti va dai 20mila ai 30mila euro. Per cui, è probabile che abbia percepito per le sei puntate un compenso che si aggira tra i 120 e i 180mila euro. Una cifra ovviamente inferiore sarà andata a Mara Maionchi che ha svolto il ruolo di spalla di Fedez e ha agito da co-conduttrice.