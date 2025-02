Lookman e l’Atalanta, un rapporto ormai incrinato: Juve e Napoli alla finestra

Ademola Lookman sembra destinato a lasciare l’Atalanta al termine della stagione, con due club italiani pronti a contendersi il suo cartellino: Napoli e Juventus. L’attaccante nigeriano, ormai ai ai ferri corti con il suo allenatore Gian Piero Gasperini, è sempre più vicino all’addio. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, la rottura tra il giocatore e il tecnico bergamasco risale già alla scorsa estate, quando Lookman aveva manifestato il desiderio di cambiare aria. Già allora, squadre di primo livello come Arsenal e Liverpool avevano mostrato interesse per lui, così come il Paris Saint-Germain.

Come riportato dal giornalista sui propri canali social, “Ademola Lookman è un caso aperto e già svelato lo scorso agosto quando voleva andar via. Quando soprattutto l’Arsenal ed il Liverpool (sullo sfondo) avevano sondato dopo i tentativi del Paris Saint-Germain. Valutazione già allora di circa 60 milioni di euro, sarà uno dei temi della prossima estate. Juventus (sempre su Karim Adeyemi) e Napoli i club italiani alla finestra”. L’attaccante nigeriano, infatti, non è più in sintonia con il tecnico della Dea, e la separazione sembra ormai inevitabile.

Pedullà ha inoltre evidenziato come il rapporto tra Gasperini e Lookman sia stato particolarmente difficile negli ultimi mesi. “Il rapporto tra Gian Piero Gasperini e Ademola Lookman è stato tormentato negli ultimi mesi, negli ultimi dieci giorni di agosto avevamo svelato una fibrillazione continua: Lookman aveva chiesto di andare via, anche dopo il tentativo del Paris Saint-Germain visto che si erano materializzati club di Premier”. La tensione tra i due ha raggiunto il culmine di recente, con lo screzio avvenuto nel post partita di Atalanta-Club Bruges, quando Lookman ha insistito per calciare un rigore, generando un acceso confronto con l’allenatore.

Con la fine della stagione ormai alle porte, la partenza dell’attaccante appare scontata. “Adesso si tratta solo di chiarire per non condizionare la seconda parte del campionato che può dare soddisfazioni all’Atalanta. Ma a fine stagione sarà addio, con o senza Gasperini in panchina, perché una certa scelta Lookman l’aveva già fatta. E si tratta solo di aspettare”. Le strade più probabili per il futuro del nigeriano restano quelle che portano a Napoli o Torino, con i partenopei che potrebbero inserire Giacomo Raspadori nella trattativa, mentre la Juventus continua a monitorare la situazione.

In attesa che la stagione si concluda, Lookman sembra già proiettato verso una nuova avventura. “In Serie A possono esserci due strade: il Napoli, tenendo conto che all’Atalanta piace – dallo scorso agosto – Giacomo Raspadori; la Juventus che si era informata nelle scorse settimane e che tiene d’occhio, come rivelato a fine gennaio, la situazione Adeyemi in odore di addio al Borussia Dortmund”. Resta da capire quale delle due squadre riuscirà a spuntarla e convincere sia l’Atalanta che il giocatore a trovare un accordo definitivo.