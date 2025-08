Lookman, sempre più vicino al Napoli

Ademola Lookman è pronto per lasciare l’Atalanta. La squadra, tuttavia, al momento non ha ricevuto nessun offerta, degna di essere accettata.

Tra i club che si stanno facendo avanti per l’acquisto dell’attaccante ci sono l’Inter ed anche il Napoli.

A parlarne è Michele Criscitiello su “Sportitalia”. Le sue parole: “L’Inter ha sbagliato tempi e modi. Inoltre l’offerta, unica ricevuta a Bergamo, è di 42 milioni di euro. Non di più. I 3 di bonus non sono neanche legati al rendimento del calciatore ma della squadra.

Tutto questo tam tam mediatico creato ad arte e il voler esporre pubblicamente il calciatore ha fatto indispettire non solo Percassi ma anche gli americani che ora riaprono il tavolo delle trattative e la sedia dell’Inter non sarà più quella privilegiata.

L’Inter ha solo una strada per salvare la faccia: arrivare a 50 più bonus, riallacciare con Percassi e poi tramite la stampa amica far credere ai tifosi che ha chiuso a 45 milioni. Lookman a Bergamo non resterà, il Napoli ha una possibilità concreta e Marotta non può non prendere un calciatore così dopo tutto questo caos social e mediatico”.