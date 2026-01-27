Lookman può andare via dall’Atalanta: le ultime di mercato

Il futuro di Ademola Lookman sembra sempre più lontano da Bergamo. L’attaccante nigeriano ha deciso di lasciare l’Atalanta e lo ha fatto capire in modo chiaro alla società. Una scelta che sta influenzando anche le strategie di mercato del club nerazzurro, ora più aperto alla sua cessione

Lookman può andare via

Lookman è stato uno dei protagonisti delle ultime stagioni atalantine, grazie alle sue qualità offensive, alla velocità e alla capacità di creare occasioni da gol. Nonostante questo, il giocatore ritiene concluso il suo ciclo e vuole provare una nuova esperienza, magari in una squadra con obiettivi diversi o in un campionato più competitivo.

Di fronte a questa situazione, l’Atalanta ha deciso di abbassare la richiesta per il suo cartellino. La valutazione iniziale, considerata troppo alta da molti club interessati, sarebbe stata ridotta fino a circa 35 milioni di euro. Una mossa che può rendere l’operazione più semplice e attirare nuovi potenziali acquirenti.

Possibili sostituti

L’Atalanta, intanto, se dovesse cedere sia Lookman che Samardzic cercherebbe di rinforzarsi in altri reparti del campo. Con l’uscita anche di Maldini, sulla trequarti potrebbe servire un nuovo innesto e tra i profili che piacciono ci sono Swedberg e Yassir Zabiri. L’idea, però, sarebbe quella di provare a restare così e inserire qualche nuovo giovane. In difesa potrebbe arrivare Kofler dal Sudtirol, mentre in attacco Jeff Ekhator dal Genoa.