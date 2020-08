L’ora X si avvicina: Inter – Siviglia, una sfida per il futuro

Una finale che in pochi si aspettavano, una finale del tutto incerta, una finale che è anche orgoglio per il calcio italiano. Ma soprattutto una finale che, comunque andrà, legittima il nuovo corso interista e la bontà delle scelte operate da Zhang dalla sua ascesa. Siviglia-Inter è tutto questo e a Colonia venerdì sera saranno ventidue uomini a decidere chi alzerà la coppa sul cielo tedesco.

Nonostante il tour de force delle ultime settimane che ha minato la forma di svariate compagini (vedi Atalanta), l’Inter giunge all’incontro in ottime condizioni. La vittoria per 5-0 contro lo Shakhtar ha infuso grandissima fiducia in un collettivo che già nell’ultima parte di campionato ha fatto bene, arrivando ad un solo punto dalla Juventus. Lautaro e Lukaku, la coppia d’attacco più invidiata d’Italia, promette scintille e fermarla sarà la sfida più ardua per Lopetegui, l’allenatore degli andalusi.

Senza alcun dubbio, il belga è stato l’elemento che ha permesso ai nerazzurri di giungere fin qui. Attaccante completo, dalla rapidità e dalla velocità sul lanciato sorprendenti, sa proteggere abilmente la palla e, spalle alla porta, permette all’intera squadra di salire e rifiatare. A ciò si aggiunge un carattere ideale per lo spogliatoio che, ad oggi, ne fa un elemento imprescindibile e un sostituto migliore di Icardi. Insieme a Lukaku, poi, un Lautaro Martinez finalmente in palla che con il belga compone una coppia d’attacco degna dei migliori palcoscenici europei.

Dal canto suo, però, il Siviglia è l’avversario peggiore che possa capitare a chiunque in una finale di questa competizione. Tre volte vincitrice della Coppa e cinque in totale, la squadra spagnola sembra fatta apposta per questo torneo e probabilmente l’avrebbe vinto svariate altre volte se non si fosse qualificata alle fasi successive della Champions League. Il Siviglia è una compagine solida che non segna grappoli di reti ma resta efficace nella manovra e attenta difensivamente: nelle sue corde non ci sono goleade spettacolari, ma la capacità di battere qualsiasi squadra, come ha dimostrato anche la semifinale contro il Manchester United.

L'incontro si prospetta comunque equilibrato, con l'Inter che ha dimostrato di meritare ampiamente la finale e con la retroguardia andalusa che sembra in grado di contenere meglio dello Shakthar gli avanti nerazzurri.

Qualche parola, infine, per Lopetegui. Il tecnico basco, giunto in Andalusia un anno fa, ha saputo riscattare un’annata orribile alla guida del Real Madrid, conquistando il quarto posto che garantisce l’accesso alla Champions League e portando il Siviglia almeno a una finale europea. Non abbiamo dubbi che verrà confermato in panchina, a differenza di Antonio Conte, la cui situazione resterà incerta almeno fino alla fine di questa competizione.