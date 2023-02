Loredana Lecciso, rompe il silenzio su Romina Power: “Nessuna evoluzione e nessuna involuzione”

Dopo gli ultimi avvenimenti tra Loredana Lecciso e Romina Power, l’attuale compagna di Albano ha deciso di parlare dell’attuale rapporto con la cantante. In una recente intervista, infatti, la showgirl ha deciso di rompere il silenzio.

“Nessuna evoluzione e nessuna involuzione” – Come è oramai noto da anni, tra Loredana e Romina non scorre buon sangue. A dimostrare ciò è stata la diffida che la Power ha fatto a Domenica In, non volendo che né Mara Venier né la Lecciso parlassero di lei. Proprio per il già delicato equilibrio familiare, la showgirl ha deciso di non intraprendere alcuna azione legale.

Legata ad Albano da più di vent’anni, la Lecciso ha così parlato del loro solido rapporto: “Io non ho mai avuto paura di perdere Albano. È pieno di amore per la vita e lo trasmette a me e ai nostri ragazzi”. Sempre durante la lunga intervista, rilasciata a Nuovo, Loredana non si è tirata indietro nel parlare di Romina Power.

Riguardo al suo teso rapporto con l’ex moglie del marito, la showgirl ha così rivelato: “Nessuna evoluzione e nessuna involuzione. Sono sempre stata per il quieto vivere e continuerò a esserlo”. Nonostante il desiderio del cantante di avere la sua famiglia unita e quindi le due mamme dei suoi figli in pace tra loro, le due, attualmente si ignorano.

Sebbene i rapporti con la Power non siano per nulla idilliaci, Loredana Lecciso ha comunque ammesso di non provare alcun rancore nei suoi confronti. Al contrario, invece, augura alla cantante di continuare ad avere una carriera brillante e costellata di successi.