Lorella Boccia, in dolce attesa: l’inaspettato annuncio a Verissimo

Già al centro dell’attenzione per il Venus Club, il late show che condurrà in prima serata, Lorella Boccia è riuscita a lasciare senza parole. A stupire il pubblico televisivo è stato l’annuncio rilasciato a Verissimo che vede l’ex professionista di Amici incinta del primo figlio.

L’ANNUNCIO TELEVISIVO – Ospite della prossima puntata del programma condotto da Silvia Toffanin, Lorella ha voluto dare il lieto annuncio. La notizia è stata proprio rilasciata da Verissimo, pubblicando una foto dell’ex ballerina con l’inconfondibile pancione. Ad accompagnare l’inaspettata e tenera foto è stata la didascalia: “Lorella Boccia diventerà mamma per la prima volta”.

Una notizia che lascia spiazzati. La futura conduttrice di Venus Club, infatti, non aveva fatto trapelare nulla. Ospite della puntata di Avanti un altro pure di sera, andata in onda ieri in prima serata, non si era intravisto alcun pancione sospetto. Questo perché la puntata è stata registrata settimane fa, quindi il pancione non era ancora presente.

Non sono ovviamente mancati i commenti di congratulazione e di affetto per lei e Nicolò Presta, suo marito. Nonostante il post e i tantissimi messaggi degli utenti, da parte della coppia non è giunta alcuna dichiarazione.

Sembra quindi che si dovrà aspettare la puntata di Verissimo per scoprire qualche dettaglio riguardante la gravidanza di Lorella Boccia. In molti, inoltre, sperano che venga svelato anche il sesso del futuro nascituro. La donna, infatti, non sarebbe la prima futura mamma a svelare il sesso nel seguitissimo programma della Toffanin.