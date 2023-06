Lorella Cuccarini, lascia Mediaset per tornare alle in Rai? La risposta della donna

Nelle ultime settimane si è spesso vociferato che Lorella Cuccarini sarebbe pronta a lasciare Amici, quindi Mediaset, per tornare in Rai. È davvero così? Ha dare una risposta è stato Dagospia, rivelando quali sarebbero le intenzioni della donna.

TORNERÀ IN RAI? – Tre anni fa la Cuccarini dice addio alla Rai, dove ha condotto La Vita in diretta al fianco di Alberto Matano. Per problemi con il collega, Lorella ha lasciato la conduzione della trasmissione e da tre anni è ad Amici, prima come insegnante di ballo e poi di canto.

Dopo poche settimane dalla fine dell’ultima edizione del talent di Maria De Filippi, sono iniziati a circolare diversi rumors che vedrebbero la showgirl vagliare la possibilità di dire addio ad Amici e a Mediaset. A replicare a queste recenti voci di corridoio è stato Dagospia, che ha recentemente affermato:

“Dopo essere stata brutalmente rimossa dalla conduzione de La Vita in Diretta su Rai1, per lasciare spazio al solo Alberto Matano in pieno governo M5s-Pd quando l’adesso desaparecido Vicenzo Spadafora era deus ex machina in Rai, Lorella Cuccarini ha trovato una nuova dimensione professionale ad Amici, spopolando fra le nuove generazioni allevate a pane e Maria de Filippi. A quanto si dice, complice il nuovo assetto politico a Viale Mazzini, a Lorella sarebbe stato offerto di tornare in Rai per sostituire Serena Bortone nello spazio pomeridiano di Rai1, oltre a condurre varie prime serate. Ma la showgirl avrebbe risposto picche per restarsene – ottimamente – nella sua nuova casa a Mediaset”.

I fan di Amici, quindi, possono stare tranquilli. Quasi sicuramente la Cuccarini sarà nuovamente ad Amici, nei panni di insegnante di canto. Non resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti.