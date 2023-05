Lorella Cuccarini, pronta a dire addio ad Amici? Le ultime indiscrezioni

Grazie alla sua partecipazione ad Amici, avuta inizio nel 2020, Lorella Cuccarini è tornata a riscuotere un gran successo. Nonostante sia molto apprezzata dal pubblico, l’insegnante di canto potrebbe non essere presente nella prossima edizione del talent di Maria De Filippi. Dalle ultime indiscrezioni, infatti, sembrerebbe che la Cuccarini sia pronta a dire addio a Mediaset.

PRONTA A LASCIARE MEDIASET? – Sebbene Amici abbia chiuso i battenti da nemmeno un mese, sul web iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulla prossima edizione. Le ultimi voci di corridoio si concentrano sugli insegnanti, su chi potrebbe lasciare il programma, chi potrebbe tornare e chi, invece, verrebbe confermato per l’anno successivo.

Dato il successo che sta riscuotendo Lorella da quando ha deciso di vestire i panni dell’insegnante, prima di ballo e poi di canto, è difficile pensare che la De Filippi voglia sostituirla. Dalle ultime voci di corridoio, però, sembrerebbe che sia proprio la ballerina a star meditando di lasciare non solo il talent, ma Mediaset.

A rivelare le ultime indiscrezioni è stato Amedeo Venza che, attraverso le sue IG Stories, ha così dichiarato: “In queste ore si sta decidendo il futuro di Lorella Cuccarini diviso tra Rai e Mediaset. L’insegnante di Amici è contesa anche in Rai con offerte allettanti. Riusciranno a strapparla dall’ormai collaudato ruolo d’insegnante nella scuola più amata della TV?”.

Si tratta però di una voce di corridoio e quindi va presa con le pinze. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti. Se la Cuccarini dovesse lasciare Amici, per tornare in Rai, una gran fetta del pubblico del talent non sarebbe molto felice di ciò.