Dopo il coming out della figlia Chiara Capitta, Lorella Cuccarini ha deciso di rompere il silenzio sulla questione. Nell’aver visto il clamore creato dalla dichiarazione della figlia, la professoressa di Amici ha deciso di voler dire la sua.

“Se si fidanza con un’altra donna?” – “Posso innamorarmi di un uomo o di una donna”, ha così scritto Chiara in una storia di Instagram. Sebbene la ragazza, classe 2000, non abbia aggiunto altro, in molti hanno subito pensato che lei abbia deciso di fare coming out. Queste parole hanno destato non poco clamore, finendo subito al centro dell’attenzione dei social.

Dopo qualche giorno di silenzio, la Cuccarini ha voluto dire la sua. La conduttrice non è riuscita a nascondere lo stupore provato nel vedere il clamore creato dalle parole della figlia: “Sono molto stupita che si sia creato clamore per una semplice affermazione. Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole. È grande, è libera di esprimere ciò che sente”.

Il discorso di Lorella Cuccarini non è finito qui. Poco dopo, infatti, la donna si è subito schierata con Chiara, dimostrandole tutto il suo supporto e sostegno:

“Rispetto idee e vita dei miei figli. Se si fidanza con donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. C’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato: l’importante che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici”.