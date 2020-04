Lorena Forteza, com’è oggi la sexy ballerina di flamenco de Il Ciclone?

Era il 1996 e sui maxischermi delle sale di tutta Italia uscì la seconda fatica cinematografica di Leonardo Pieraccioni che, solo una manciata di mesi prima aveva divertito pubblico e critica con il suo “I laureati“. “Il Ciclone” divenne subito manifesto di quella provincia in cui tutto scorre fin troppo lentamente fino a quando la quiete viene disturbata dall’imponderabile. Nel caso del film, l’arrivo in paese di un gruppo di ballerine di flamenco, sensuale danza tipica della Spagna.

Le vite di Levante (Pieraccioni), Libero (Massimo Ceccherini) e Selvaggia (Barbara Enrichi) vengono stravolte dalle danzatrici tra le quali spicca una splendida Lorena Forteza, modella colombiana alla sua prima apparizione da attrice davanti alla macchina da presa. Il film è un successo e si rivelerà essere l’evento cinematografico della stagione con quasi 80 miliardi di lire di incassi. Da quel momento le carriere di tutti i nostri protagonisti subiranno una esplosione di fama come mai ci si poteva aspettare e le offerte di lavoro iniziano a fioccare nel cinema, in TV e nella pubblicità.

Purtroppo il clamore del successo non porterà fortuna alla colombiana che in poco tempo perderà l’invidiabile forma fisica e diverrà vittima di una profonda depressione. Fragile e lasciata sola anche dagli affetti, la bellissima attrice scivola in una spirale ineluttabile che la porterà a perdere la custodia del figlioletto, affidato al marito. E’ lei stessa a raccontare di questo momento buio in una intervista di qualche tempo fa a “Spy”, dicendo: “Ero una semplice modella di appena 19 anni, estroversa e aggressiva, ma ero ancora una ragazzina e non ero pronta a tutto quello. Ricordo troppa frenesia. Ero quasi stordita. Poi sono venuti i tempi bui. Quando il successo mi ha travolto. Ho sofferto molto, ma ora sto bene. Avevo avuto problemi con il mio ex marito, Damiano, e quando ci siamo separati nostro figlio Ruben è stato affidato a lui. Ero anche ingrassata, arrivando a pesare più di 70 chili. Non mi piacevo anche se, guardandomi ora, non ero così male come credevo”.

Nel 2002 diventa testimonial di una linea di moda per donne oversize e due anni più tardi riappare sul piccolo schermo come ospite della trasmissione “Bisturi! Nessuno è perfetto” a chiedere aiuto per rimodellare il suo corpo.

Solo di recente la Forteza riuscirà a dirsi guarita dalla sua subdola malattia e tornerà a rivedere il sereno. Il successo e la fama sono ormai alle spalle e alle soglie dei 45 anni si dice pronta a riprendere in mano la sua vita. Il cinema non le manca e così il clamore mediatico dello spettacolo. Eppure, ogni volta che riappare in TV ne “Il Ciclone” è ancora come se niente fosse cambiato. Per tutti rimarrà la incantevole Caterina che un giorno, in una frazione di un piccolo paesino delle campagne aretine, fece perdere la testa al buon Levante…e un po’ anche a noi tutti. Una foto attuale di lei disponibile qui.