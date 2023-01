Lorenzo Amoruso: “Mi hanno detto che la Juventus avrà 30 punti di penalizzazione il prossimo anno”

La partita tra Napoli e Juventus è ormai diventata un must per il calcio italiano. Milioni di tifosi, in tutto il mondo, seguono le due squadre che quest’anno sono in lotta per la vittoria del campionato.

Il club bianconero, però, è finito sotto indagine per operazioni di mercato sospette. Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto l’ex calciatore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, il quale ha rivelato che la Juventus potrebbe ricevere una grossa penalizzazione per la prossima stagione.

“Mi hanno detto che la Juventus finirà la stagione senza sanzioni e nella prossima partirà con 30 punti di penalizzazione“.

“Questo è quello che mi hanno riferito, probabilmente starò dicendo una stupidaggine ma mi è stato detto questo: non vogliono alterare il campionato attuale e mi sembra anche giusto“.