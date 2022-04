Lorenzo Branchetti, il re della Melevisione: cosa fa oggi?

Chi è stato bambino nei primi anni 2000, sicuramente avrà visto il programma televisivo Melevisione, andato in onda su Rai 3 dal 1999 fino al 2015. L’ambientazione era il Fantabosco, rimasto nel cuore di centinaia di migliaia di ragazzi e bambini italiani.

Tanti sono stati i personaggi che hanno reso grande e popolare il programma: Tonio Cartonio, Lupo Lucio, Fata Lina, Strega Varana ed infine, ma non meno importante, Milo Cotogno. Quest’ultimo, assieme al primo dell’elenco erano i principali conduttori dello show televisivo.

E’ stato proprio lui, infatti, a prendere il posto di Tonio Cartonio nella storia del Fantabosco, diventando il narratore dei pomeriggi di casa Rai 3 a partire dalla settima stagione. L’attore che interpretava Milo Cotogno era Lorenzo Branchetti.

Questo ruolo che ha mantenuto per oltre 1000 puntate fino al 2015, è stato un trampolino di lancio per la sua carriera nel mondo televisivo italiano. Dal 2010 al 2018 è chiamato da Antonella Clerici per entrare a far parte del programma di Rai 1 La prova del cuoco; mentre dal 2016 al 2020 è l’inviato ufficiale della maratona di Telethon in onda a dicembre sulle reti Rai.

Ma non finisce qui. Si perché l’attore toscano si è mosso anche nel mondo del teatro, con numerosi spettacoli a cui ha preso parte. Dopo il 2010 è protagonista delle commedie teatrali “9 mesi e un giorno” di Olivia Manescalchi al fianco di Valentina Virando prima e Melita Toniolo poi, e “Un amore di diavolo” con la regia di Claudio Insegno. Recentemente nel luglio 2019 recita nella commedia di Plauto “Asinaria” solto la regia di Gigi Palla al Plautus Festival di Sarisna.

