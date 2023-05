Lorenzo Insigne a Napoli, le condizioni per il ritorno dell’attaccante in maglia azzurra

Lorenzo Insigne ancora una volta con la maglia del Napoli? Non è fantascienza e si tratterebbe di un’opportunità per il campione di Frattamaggiore di ritornare ad indossare la maglia azzurra dopo la separazione della scorsa estate. Dopo quasi un anno a Toronto, infatti, l’ex attaccante del Napoli non avrebbe le stesse motivazioni e il suo stipendio annuale si sarebbe ridotto del 50%.

Inoltre, in Canada sta lottando con la sua squadra per non retrocedere. In ogni caso, per ritornare in Campania l’ex capitano azzurro dovrebbe fare dei sacrifici, primo tra i quali rinunciare ad una parte cospicua del suo ingaggio. Inoltre, dovrebbe accettare di fare panchina a Kvara che ormai ha superato Insigne sotto tutti i punti di vista.

Il primo passo, per un eventuale ritorno a casa, dovrebbe essere fatto proprio da Lorenzo Insigne, il quale è andato per differenti vedute con il presidente Aurelio De Laurentiis. La voglia di tornare a Napoli e provare a vincere il quarto Scudetto è grande.

Il calciomercato estivo inizierà tra poco più di un mese e Insigne viaggia nelle parti basse della classifica canadese. L’ingaggio milionario non sembra essere tutto. Ma, come prenderanno i tifosi napoletano un suo ritorno?