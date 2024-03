Lorenzo Insigne e il ritorno in Europa (ma non al Napoli): il 2024 potrebbe essere l’anno dell’addio al Toronto?

Lorenzo Insigne potrebbe presto fare ritorno in Europa. Il calciatore ha lasciato Napoli ormai quasi due anni fa e la sua avventura a Toronto non procede nei migliori dei modi. La sua squadra non ha attraverso una bel momento nei mesi scorsi e lo stesso Insigne è stato tartassato dalla critica.

L’ex attaccante del Napoli potrebbe quindi fare ritorno quest’anno, nel 2024, anche se non in maglia azzurra. Difficilmente, infatti, Aurelio De Laurentiis accetterebbe un suo approdo in Campania dopo essere andato via per differenze di vedute sotto l’aspetto economico.

Molte sono le squadre interessante al talento italiano. In Italia, nelle scorse settimane, si erano fatte sotto la Fiorentina e la Lazio ma alla fine non si è fatto nulla con Insigne che è rimasto a Toronto.

Si è poi parlato di un suo possibile approdo al Galatasary, in Turchia, dove troverebbe il suo ex compagno di squadra Dries Mertens. Al momento, però, non sembrano esserci possibili destinazioni anche se tutto potrebbe cambiare la prossima estate.