Lorenzo Insigne escluso dalla Nazionale italiana di Luciano Spalletti, la reazione dell’ex Napoli

Lorenzo Insigne non figura tra i preconvocati da Luciano Spalletti per la sua nuova Nazionale italiana. L’ex capitano del Napoli, dopo essere approdato al Toronto, ha praticamente rinunciato alla maglia azzurra giocando in un campionato non paragonabile, per intensità e qualità, a quello europeo.

Il nuovo allenatore dell’Italia ha infatti preferito altri calciatori, escludendo il napoletano. Eppure, del suo Napoli, Lorenzo Insigne è stato una bandiera per il primo anno. Tuttavia, non sono mancate tensioni tra i due, con il mister che ha sempre deciso di smorzare con queste dichiarazioni nei confronti dell’attaccante.

“Solo un allenatore che ha perso il senno potrebbe rinunciare ad uno con le sue qualità, lui è un buon capitano di una squadra con cuore e io a Empoli me ne sono approfittato, peggiorando la situazione fisica”, ed anche “La reazione di Insigne mi ha sorpreso? No, Insigne mi ha detto che ne aveva ancora ed io ne terrò presente, la prossima volta lo faccio giocare di più”.

Ma, come ha reagito l’attaccante napoletano alla mancata convocazione da parte di Luciano Spalletti? Lorenzo Insigne è tranquillo e si aspettava questa decisione del suo precedente allenatore. L’ex azzurro è infatti consapevole della scelta di vita fatta al momento del trasferimento in Canada.