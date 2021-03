Lorenzo Insigne, in estate rifiutata offerta del Manchester City

Con l’ultima doppietta ai danni del Bologna, Insigne sta vivendo fino ad ora la sua seconda migliore stagione in termini realizzativi in Serie A: 13 reti ( contro le 18 durante la stagione 2016-2017). Il capitano del Napoli ha oramai superato da molto tempo la quota 100 , arrivando ad un totale di 149 goal tra campionato, coppa nazionale e coppe continentali.

Tutto ciò rappresentava un sogno per Insigne, che aveva fin dall’infanzia. Purtroppo il rapporto con l’intera piazza napoletana (squadra, allenatore, tifosi,…) non è sempre stato ottimale. Basti pensare che dopo il fischio finale della partita scorsa col Sassuolo, sono circolate delle sue dichiarazioni per esprimere la sua delusione e malcontento nei confronti della squadra.

In particolare le due stagioni con Carlo Ancelotti non sono state per niente tranquille per Lorenzo Insigne, caratterizzate da vari battibecchi con l’allenatore ex Milan, prestazioni deludenti e fischi ricevuti dai suoi tifosi allo stadio. La stagione 2019-2020 è stata una delle più difficile sotto questi punti di vista, come dimostra anche il suo score in campionato ( solo 8 reti).

Per questo motivo, durante l’ultima sessione di mercato estivo sono circolate varie voci sulla cessione di Insigne. Secondo alcune indiscrezioni esclusive raccolte da AreaNapoli.it, il capitano azzurro aveva ricevuto una ricca offerta dal Manchester City. Pep Guardiola in persona l’aveva indicato come uno dei rinforzi adatti alla propria squadra.

Un opportunità più unica che mai, sia dal punto di vista economico che del prestigio. Tanti soldi e addirittura una lussuosa villa a Manchester e tanti privilegi per la sua famiglia. La possibilità di giocare nel campionato migliore al mondo, con un top club europeo e con uno degli allenatori più bravi in assoluto.

Proposta che ha fatto traballare la sua permanenza, ma che alla fine ha scelto di seguire l’amore e l’istinto e continuare a vestire la maglia del Napoli. Il contratto di Insigne, però scade nel 2022. Le trattative del rinnovo dovrebbero cominciare questa estate e la speranza di tutti è che l’amore tra Napoli e Insigne sia eterno.