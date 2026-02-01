lunedì, Febbraio 2, 2026
Calcio

Lorenzo Lucca, delusione alla ‘prima’ col Nottingham Forest: pareggio in casa e zero minuti in campo

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
Fonte: Wikimedia Commons.

L’avventura di Lorenzo Lucca con la maglia del Napoli è ormai ufficialmente alle spalle. Dopo l’addio al club partenopeo, l’attaccante italiano ha iniziato il suo nuovo percorso in Premier League, approdando al Nottingham Forest con grandi aspettative e un’operazione che, in caso di riscatto, potrebbe arrivare a sfiorare i 35 milioni di euro. Poco fa, Lucca ha vissuto la sua prima giornata ufficiale da calciatore del Nottingham Forest, ma l’esordio tanto atteso si è trasformato in una cocente delusione.

Nonostante l’attesa dei tifosi e l’hype creatosi attorno al suo arrivo, l’allenatore ha scelto di non concedergli nemmeno un minuto nel match contro il Crystal Palace, lasciandolo per tutta la gara in panchina. Una decisione che non è passata inosservata e che ha fatto storcere il naso a molti sostenitori inglesi, i quali si aspettavano di vedere subito in campo un attaccante pagato, potenzialmente, una cifra così importante.

L’esclusione di Lucca ha alimentato dubbi e malumori, soprattutto alla luce di una prestazione collettiva tutt’altro che brillante. Il Nottingham Forest, infatti, ha deluso anche sul piano del gioco, non riuscendo ad andare oltre un pareggio contro il Crystal Palace.

Per Lucca, l’inizio in Inghilterra è dunque in salita. Dopo una parentesi napoletana chiusa senza lasciare il segno, l’attaccante sperava in un impatto immediato in Premier League. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’esclusione sia stata solo una scelta prudenziale o il segnale di un inserimento più lento del previsto.

