Lorenzo Lucca e il futuro in bilico: a gennaio potrebbe già andare via. Ieri timidi fischi dal Maradona

Il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe prendere una direzione inattesa già nel mese di gennaio. L’attaccante del Napoli, arrivato in estate con grandi aspettative, starebbe valutando la possibilità di lasciare il club in prestito per sei mesi, alla ricerca di maggiore continuità e minutaggio.

Il Napoli, dal canto suo, potrebbe addirittura rivedere la formula d’acquisto concordata con l’Udinese, aprendo a una soluzione temporanea che permetta al giocatore di tornare protagonista altrove. Un’opzione che fino a poche settimane fa sembrava lontanissima, ma che ora sta prendendo corpo soprattutto alla luce del rientro imminente di Romelu Lukaku.

Lucca, che lo scorso anno aveva dimostrato talento e potenzialità, si ritrova ora in una situazione più complicata. Anche la partita di ieri, nonostante il gol segnato, non ha fugato del tutto i dubbi. La prestazione non è stata brillante e, al momento della sostituzione, dagli spalti del Maradona è arrivato qualche timido fischio. Una reazione assurda da parte dei tifosi che il calciatore ed i compagni di squadra faranno fatica a comprendere. Nonostante le difficoltà, Lucca ha sempre dato il massimo in campo e in allenamento, come testimoniato anche da chi lo vede tutti i giorni, Antonio Conte.

Con l’arrivo di gennaio, il Napoli dovrà prendere una decisione importante: puntare ancora su Lucca per la seconda parte di stagione o lasciarlo partire per permettergli di ritrovare fiducia e continuità altrove.