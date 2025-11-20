Lorenzo Lucca probabile partente a gennaio: ma non potrà essere ceduto in prestito

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Lorenzo Lucca al Napoli. L’attaccante arrivato dall’Udinese per circa 35 milioni di euro non è riuscito a convincere l’ambiente e nonostante il suo ingaggio, è stato comunque acquistato anche Rasmus Hojlund per sopperire all’infortunio di Romelu Lukaku ad agosto.

In 10 presenze in campionato e due in Champions League, Lucca è riuscito a mettere a segno solamente una rete: un bottino piuttosto misero che getta pesanti ombre sul suo investimento e rende sempre più concrete le possibilità di vederlo lontano dal Maradona in futuro.

Si è parlato molto dell’ipotesi di una cessione in prestito già a gennaio, che però, come ha spiegato il noto giornalista Luca Cerchione, non è percorribile in quanto vietata dal regolamento: “Con Hojlund e Lukaku (qualora fosse pienamente recuperato), il Napoli valuta la cessione in prestito dell’attaccante ma, per farlo, sarebbe necessario prima anticiparne il riscatto dall’Udinese. È sicuramente un’idea, ma non facilmente realizzabile a causa dell’esborso economico”.

C’è una circolare della FIFA, infatti, che vieta espressamente questa tipologia di operazione: “La circolare FIFA n. 1796 3/5/22 stabilisce che “il ‘sub-prestito’ ad un terzo club di un calciatore già trasferito a titolo temporaneo” non è consentito”.

Con questi presupposti, sarebbe necessario che il Napoli anticipasse il riscatto di Lucca dall’Udinese già a gennaio per poter “sbloccare” il suo prestito a un altro club. Proprio per questo motivo non sarà lui in cima alla lista delle partenze a gennaio, ma in generale, il Napoli dovrà concentrarsi sull’innesto di almeno un centrocampista in vista degli infortuni di De Bruyne e Anguissa.