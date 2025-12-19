Lorenzo Lucca sempre più ai margini del Napoli, spunta un altro club interessato

Il rientro di Romelu Lukaku in campo è ormai imminente. L’attaccante belga, che ieri era in panchina per supportare i compagni in occasione della semifinale di Supercoppa vinta per 2-0 contro il Milan, si candida a riprendersi il suo posto da titolare nell’attacco azzurro tra fine dicembre e inizio gennaio.

Lukaku dovrà però scalzare la fin qui indiscussa titolarità di Rasmus Hojlund, autore anche ieri di una rete di pregevole fattura che ha permesso al Napoli di mettere in cassaforte la qualificazione alla finale. In vista degli impegni anche di Champions, Conte potrà contare su una staffetta di livello tra il belga e il danese.

Ai margini, invece, c’è Lorenzo Lucca. L’attaccante ex Udinese non è riuscito a costruirsi il suo spazio nonostante l’infortunio del suo compagno di reparto. Quelle poche volte che è stato schierato non ha convinto e ha messo a segno solamente un goal in questi primi mesi di campionato.

Probabile, dunque, una sua partenza già a gennaio visto che sono tanti i club che si stanno interessando a lui e ormai sta finendo fuori dalle gerarchie di Antonio Conte. Novità sul suo conto si leggono sulle pagine odierne del quotidiano TuttoSport che annuncia l’interesse anche del Cagliari:

“Su Dzeko ha fatto un sondaggio anche il Cagliari, che nel frattempo ha alzato il telefono nei giorni scorsi per cercare di capire le intenzioni del Napoli sul fronte Lorenzo Lucca. La punta classe 2000 sta giocando pochissimo in azzurro e rischia di trovare ancor meno spazio nel girone di ritorno alla luce del ritorno ormai prossimo di Lukaku. E così il ds Guido Angelozzi sta studiando la fattibilità della operazione con Giovanni Manna, che sarebbe in prestito fino a giugno”.