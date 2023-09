Lorenzo Riccardi, approderà in radio: l’annuncio sui social

Noto per la sua partecipazione a Uomini e Donne nei panni del tronista, Lorenzo Riccardi è pronto a iniziare una nuova avventura. Come annunciato da lui stesso in un post su Instagram, l’ex volto di UeD sbarcherà in radio.

SBARCA IN RADIO – Tra i volti più amati del dating-show di Maria De Filippi c’è certamente Lorenzo. Riccardi e Claudia Dionigi, sua scelta a UeD e sua attuale compagna, hanno fatto sognare il pubblico con la loro love-story. A distanza di alcuni anni dall’inizio della loro relazione, lo scorso dicembre sono diventati genitori per la prima volta.

Dopo la sua avventura a Uomini e Donne, Lorenzo è sbarcato sui social dove attualmente conta un milioni di follower. Ad oggi l’ex tronista è pronto ad intraprendere una nuova avventura lavorativa. Il ragazzo, infatti, approderà in radio nelle vesti di speaker radiofonico, al suo fianco ci sarà la modella e influencer Alessandra Gilioli.

Ad annunciare questo suo nuovo progetto è stato proprio lui, pubblicando uno scatto nel suo account di Instagram che lo ritrae insieme ad Alessandra nello studio di Rds Next. Ad accompagnare la foto è la seguente didascalia:

“Siamo pronti per una nuova avventura assieme alla famiglia di Rds next! Con noi ci saranno tantissimo ospiti, scriveteci nei commenti chi vi piacerebbe vedere nelle nostre interviste! Non perdete la prima puntata del 12 settembre”.