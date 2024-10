Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, ospiti a Verissimo: il cambiamento dell’ex tronista che non sfugge ai fan

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Verissimo ci sono stati Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, due ex volti molto amati di Uomini e Donne. Nel salottino televisivo di Silvia Toffanin la coppia ha ripercorso le tappe più importanti ed emozionanti della loro love-story. Nel corso dell’intervista, ai fan della coppia non è sfuggito un cambiamento dell’ex tronista.

IL CAMBIAMENTO DI LORENZO – Lorenzo e Claudia si sono conosciuti ed innamorati nel 2019, durante la loro avventura a Uomini e Donne. Il loro percorso ha fatto appassionare il pubblico del programma, tanto che i due continuano ad essere seguiti nonostante siano trascorsi ben cinque anni.

Dalla fine della loro avventura a UeD, i due non si sono mai lasciati. Nel 2022, inoltre, l’ex tronista e la compagna sono diventati genitori di Maria Vittoria, la loro primogenita. Ad oggi, i due si stanno preparando per convolare a nozze il 30 novembre a Nola, davanti a 150 invitati.

Nel parlare del compagno, la Dionigi ha ammesso: “In questi due anni è molto maturato. Da quando è diventato papà mette noi al primo posto, siamo la sua priorità. È attento a qualsiasi cosa. Per quanto mi riguarda, la mia paura è sempre stata quella di non essere all’altezza però poi ho scoperto una parte di me che non conoscevo. Non sono molto affettuosa ma con Maria Vittoria non sono così, la bacerei ogni minuto. Con Lorenzo non sono così, non sono una che riesce a dare molti baci o carezze”.

Dal canto suo, Lorenzo ha dichiarato: “Lei non dimostra l’affetto ma me lo fa capire in tantissimi modi, è amante, moglie, amica…Posso parlarle di qualsiasi cosa. E questo è fondamentale in un rapporto”.

Ovviamente l’intervista dei due ex volti di UeD è stata commentata anche dal popolo del web. In molti non hanno potuto fare a meno di ammettere di aver visto un Lorenzo diverso di quello del 2019, sempre solare e scherzoso, ma molto più maturo.