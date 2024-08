Lorenzo Russo si trasferisce dal Napoli al Torino: un nuovo inizio per il giovane talento

Lorenzo Russo, promettente centrocampista classe 2005, è stato ufficialmente ceduto dal Napoli al Torino. Il trasferimento è avvenuto con la formula del prestito con diritto di riscatto, aprendo così una nuova fase nella carriera del giovane calciatore, il quale sembrerebbe destinato a un futuro roseo.

Pronto ad affrontare la Primavera del Milan

Russo, che nella scorsa stagione ha militato nella Primavera 2 con il Napoli, ha dimostrato le sue capacità segnando 3 gol e fornendo 8 assist in 25 presenze. Ora si unirà alla formazione Primavera del Torino, che si prepara ad affrontare il Milan nella prossima partita. Il giovane promette bene e chissà, forse con la giusta esperienza in campo potrebbe prima o poi approdare in prima squadra al Napoli.

Caratteristiche tecniche

Nato nella città partenopea il 19 aprile 2005, infatti, Russo si era già messo in evidenza due anni fa sotto la guida di mister Nicolò Frustalupi, nonostante la squadra non sia riuscita a evitare la retrocessione.

In quell’occasione, si distinse con 3 assist, confermando le sue doti tecniche. Russo è stato notato dal Napoli quando giocava nelle giovanili dell’ASD Quartieri Orientali, superando l’interesse di club come Bologna e Juventus.

Il suo ruolo naturale è quello di trequartista, ma è stato impiegato anche come mezzala e seconda punta, dimostrando una notevole versatilità. Ora, con il trasferimento al Torino, Russo si prepara ad affrontare una nuova sfida, pronto a mettere in mostra il suo talento in un ambiente diverso.